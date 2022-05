Mhamadi Moussa Raul MROIVILI

-Octobre 2013:Adjoint administratif de l’Éducation national à Mayotte dans la prévention et médiation.

-Chargé de la logistique,sécurité intérieur et extérieur du collège .

-Traducteur interprète pour les parents non-francophone dans l'institution scolaire.

-Cours d'éducation civique pour les élèves difficiles(en échec scolaire).

-Gestion de l'enregitrement2Demande de Fond social du collège H.SELEMANI697600.

-Roles de Liens avec les Acteur extérieurs:Adultes relais,MJC du cartier et Les Commerçants.

-Du 1er février2014:Directeur 2Campagne de l'UDICK 2la cne de Koungou avec la Vague-Jeunesse et 3ièm Génération du canton pour une meilleure cadre de vie et du Vivre ensemble inchallaw-amine.



Mes compétences :

Communication politique

Plice municipale