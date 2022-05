Mhamed BOUHCHICH

Bonjour a tous;je suis Marocain; depuis ma naissance j'ai fréquenté l'étude primaire durant 5annés à khouribga,de cela j'ai passé 2ans en étude secondaire en agriculture, à casablanca en mécanique agricole,de cela encore, vu les problèmes d'enseignement en ce te temps j'ai décidé de rejoindre khouribga là ou j'ai reccommencé le secondaire industriel, dès le début à l'école industrielle de boujniba (khouribga).Après 3ans d'étude en Mécanique Générale,(tout Français:études et professeurs)en fin d'étude on nous a choisi comme conducteur d'usine de traitement, on a subit une formation supplémentaire d'1année d'étude à khouribga, cette formation à pour objet des connaissances approfondus sur la mécanique générale, pratiquée par tous les usines de traitement des minerais au maroc, connaissance de toutes les installations minières OCP Maroc, khouribga,youssoufia,et safi(entre 1968 et 1969).connaissance de traitment des eaux et leurs sourses minérales dans les régions ,phosphatières(

formation de sécurité, humaines et industrielles. formation de secourisme)la résponsabilité dans l'usine en tant que chef d'équipe(instllations et personnels) chargement et vidange des trains de transport des minerais secs et humides.manutention des minerais secs et humides lavés ou non,criblés humides et secs.conduite des grands engins(telles-que;les bull-dozères,les chargeuses,les roue-pelles et les stockeuses).le changement de situation dans la fonction du travail à été par voie de concours à l'échelon OCP.durant ma carrière àl'OCP 31ans prèsque.j'ai subit pas mal de séminaires à l'intérieure de l'OCP;sur la manutention mécanique(a savoir les différants moteures éléctriques employés à l'OCP,les différants réducteures utilisés,ansi que la manutention des différentes sortes de bandes utilisée par l'OCP,sécurités matérièlles et personnelle,ainsi que les cercles de qualité et leurs conduites,les fonctions que j'ai subit à l'OCP durant ma carrière (1-conducteur d'usine; 2-chef d'équipe d'usine 3-contre-maitre d'usine par grades et mérites)les 10année dernières j'ai occupé la fonction de s/chef d'usine et chef d'usine dans le dommaine de traitement,manutention,et maintenance mécanique générale et installations des convoyeurs à bandes au saint de l'OCP.



