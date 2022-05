Mhamed MAJDI

Ancien directeur régional des douanes et après une carrièren très riche au sein de l'administration,j'ai créé ma société de transit et de conseil en l'an 2001.

L'expérience et l'expertise reconnues nous placent aujoud'hui parmis les sociétés les plus performantes.Avec mes collaborateurs,nous sommes en mesure non seulement d'organiser efficacement et en toute sécurité,les opérations d'importation et d'exportation de nos partenaires,mais aussi faire en sorte qu'ils tirent la meilleure partie des facilités prévues par les lois et réglements.

Nos principaux domaines de compétences:

-Réglementation et droit douaniers.

-Réglementation du commerce extérieur.

-Réglementation des changes.

-Réglementation de la repression des fraudes.

-Réglementation des normes de production et de qualité.

-Conventions commerciales

-Régimes économiques en douane.

-Audit et évaluation des pratiques de dédouanement.

-Réglement des litiges survenant avec la douane.

-Logistique.



Mes compétences :

Audit

Douane

Transitaire