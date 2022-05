Mhamed MATAR

Retraité depuis juillet 2009



Ingénieur à l'OCP ayant participé au suivi de la réalisation du Projet Maroc Phosphore 1 de 1974 à1977

Receptions et mise en service avec mise en place des équipes pour l'exploitation



Ingénieur à SONASID : participation à l'élaboration des cahiers de charges et aux études des offres de 1977à fin 1979



DIMATIT de 1979 à 1991 : Maintenance et Automatisation des machines de production Fibro-Ciment à avec des Automates Programmables PM550 de Texas Instrument



Groupe NRF / Agro engéneering/Actimat :Forage, Pompage et micro irrigation de 1991 à 1994



GEPROD : Electrification des lotissements ,Elécrtrification Rurale PNER/PERG de 1994 à 2000



CEGELEC Maroc : Chef Centre d'activité Maintenance Multitechnique de 2001 à 2005