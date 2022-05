Mhamed OUBEZZA

Connaissances Professionnelles :



Systèmes: Windows Server 2003/2008/2012, Active directory, GNU/Linux, Windows client, Mac OS.

Système center Système center configuration manager(SCCM), système center Opération manager (SCOM)

Messagerie: Exchange server 2010, Zimbra 8.

Réseaux: Routing, Switching, CCNP, CCNA.

Sécurité : Cryptographie et PKI, CCNA Security.

Virtualisation: VMware Vcenter 5.1, VMware View, Hyper-V, Citrix XenServer/Xenapp/XenDesktop, Cloud computing.

Stockage/Sauvegarde: iSCSI, Fiber Channel, Openfiler, FreeNas, SAN, NAS, Netbachup 7.6/2012

Bases de données : SQL server, MySQL, Oracle DBA1.

Développement: Langage C, Algorithme.

Organisationnel : Management du projet, Itil v3, Cobit.

Projet de fin d’étude : - Mise en place d’une plate forme de téléphonie IP et interconnexion des sites distants (asterisk)

- Mise en place d’un système de sécurité et de sauvegarde pour une plate-forme consolidée via VMware



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Virtualisation