Mhamed RAHMANI

Né en 1949 à Marrakech.

Directeur technique chez Fonderies et Aciéries du Maroc 1973 à 1980

Directeur technique, qualité, R&D chez Siprof (fabrication de matériaux de friction) 1980 à 2005.

Depuis 2006, j'exerce en tant que consultant et co-gérant de CERIMEC (www.cerimec.com)

Trois axes d'activité:

Accompagnement à la certification ISO 9001-2008 et ISO TS 16949

Formation dans les domaines de la gestion industrielle.

Formation dans le domaine du freinage des véhicules roulants

Réalisations prouvées à l'international:

Maroc, Tunisie, France, Espagne, Iran



Mes compétences :

Gestion de projets

Implatation de logiciels informatiques

Management de la qualité

Expertise freinage véhicules roulants

Gestion de la production