Mhanna AOUDJEHANE

Je suis un technicien supérieur en froid industriel et climatisation, J’ai 11ans d’expérience chez Haier. Je suis a la recherche d’un emplois. j'ai des compétences suivantes:



• Maîtrise des technologies liées aux installations climatiques, frigorifiques et électriques

• Bonne connaissance des matériaux et matériels utilisés

• Lecture et interprétation de plans, schémas électriques et fiches d’instruction

• Respect des normes qualité, sécurité et environnement

• Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale

• Sens du service, relationnel client