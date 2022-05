Mhedi BENHAR

Responsable commercial évoluant depuis 9 ans dans la vente de fermetures de bâtiment, sécurité et video-surveillance, je suis passionné d'organisation et d'efficacité tant pour l'offre produits que pour leur gestion.

j'ai eu la chance, au cours de mes dernières expériences, d'avoir la confiance de mes employeurs et assez de détermination pour faire évoluer les organisations en place, optimiser la gestion des ventes autant que la cohérence de l'offre produits.

Travailleur animé de la passion d'entreprendre et convaincu que chacune de nos actions doit avoir du sens pour être efficace et bien perçue, j'aime négocier, confronter mes points de vue, créer de la valeur ajoutée en proposant des solutions originales en accord avec l'identité de l'entreprise comme à son marché.