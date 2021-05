Bonjour,

Je suis #Mia_Llarson, une assistante virtuelle depuis 2016.

Mes années d'expériences m'ont permis de répondre aux besoins des demandes de mes clients.



A la fois dynamique, sérieuse et polyvalente, je suis la clé de votre performance.



Que vous soyez un entrepreneur, un cadre, un particulier, ou autre à titre personnel, je suis à votre service afin que vous retrouvez le plaisir et la motivation pour réaliser vos grandes visions professionnelles.





MES EXPERTISES :

- ADMINISTRATION

- RESSOURCES HUMAINES et SOURCING

- COMPTABILITE

- GESTION LOCATIVE IMMOBILIERE

-Et plus encore. https://bit.ly/3oH8Emp



POURQUOI MOI?

- Je fournis des solutions rentables pour vous aider sur la croissance de votre business.

- J'apprends vite et je m'adapte facilement à toutes les tâches que vous allez me confier.

- J'assure la protection de vos données personnelles.

- Je suis polyvalente dans ce que je fais.



VOS AVANTAGES AVEC MOI :

- Vous gagnerez du temps en me déléguant vos tâches

- Vous économiserez sur le coût de votre embauche

- Vous ne serez facturés qu'au nombre d'heures effectuées





Alors, contactez-moi dès maintenant, je me ferai plaisir d'échanger avec vous pour voir ensemble vos besoins.