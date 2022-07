Michael COLEMAN

Ingénieur de formation complété par le mastère Management des Achats Internationaux (MAI) KEDGE Business School Bordeaux, je suis un professionnel des achats techniques et stratégiques dans des environnements variés comme l'Industrie Aéronautique et Militaire, le secteur Bancaire ou la Grande Distribution. Dynamique et enthousiaste, j'aime relever des défis.



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Achats

Gestion de projet

Informatique

Logistique

Appels d'offres

Stratégie

Gestion de partenariats

Partenariats

Banque

Grande distribution

Aéronautique