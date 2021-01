Michael DAURIA

Ingénieur EPITA de formation, Chef de projet digital confirmé (plus de 15 ans d’expérience) et depuis 2 ans, Directeur des systèmes d’information, j’ai toujours été passionné par l’innovation et les technologies digitales.



J'ai débuté chez Cegetel Entreprises, avant d'entrer dans une Start-up, puis une Entreprise de Services Numériques (ESN), et depuis 6 ans, un Institut public. Ma motivation au sein de ces structures a toujours été la même : la créativité, l’innovation et le travail en équipe.



J’ai travaillé pour des entreprises de tailles et de domaines très différents comme par exemple le CEA, SPIE, la Prévention Routière, Volkswagen, Louboutin et l’Institut National du Cancer.

Chacun de mes projets représentait un budget allant de 150 à 600 k€ et j'ai piloté et managé des équipes technico-fonctionnelles de 4 à 10 personnes.



Aujourd’hui, je suis à la recherche d’un poste de Directeur de projet ou de Responsable Digital, qui me permettra à la fois de démontrer mes qualités relationnelles, ma capacité d’analyse et de management d’équipes digitales.



Mes compétences :

AMOA

Chef de projet

Chef de projet fonctionnel

Chef de projet web

Communication

Communication - Marketing

Consultant

Consultant AMOA

Internet

Internet & Multimédia

Marketing

Multimedia

NTIC

Projet web

Web