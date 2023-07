Michaël GUITTARD

Gestionnaire de l'information et libraire, manager et expert métier, je suis à la recherche dun nouveau défi professionnel. Je souhaite ainsi engager mon expérience et mes qualités humaines, mon savoir faire et mon savoir être au service dune nouvelle structure à vocation culturelle.



Longtemps au coeur de mes compétences, la gestion du patrimoine culturel demeure au centre de mes passions. Toujours en recherche de nouvelles compétences, je sais désormais gérer et manager une unité marchande, telle qu'une librairie ou une boutique de musée.



De l'acquisition des collections à la transmission du savoir, du marchandisage à la gestion d'équipe, j'ai pour ambition de valoriser notre patrimoine et son histoire.



Positif et dynamique, je mène ces missions avec enthousiasme et un goût prononcé pour le travail en équipe.



Mes compétences :

Documentaliste :

Manager une équipe culturelle et patrimoniale

Créer et mettre en place des expositions

Concevoir les visites guidées et les parcours muséaux

Conserver des collections, enrichir les fonds et optimiser larchivage

Elaborer et gérer un thésaurus

Administrer un logiciel documentaire (Taurus, T-Rex, Celum)

Exporter/importer des données

Accueillir et orienter les chercheurs

Assurer la médiation culturelle (médias, publics et artistes)



Manager dunité marchande / Libraire :

Manager léquipe du magasin

Gérer lapprovisionnement

Piloter loffre produits

Réaliser le marchandisage

Etablir les prévisions économiques et financières