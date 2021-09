Michael KRUKAR

Dynamique, Sérieux et apprécie le travail en équipe.

Passionné d informatique, de solutions logicielles et de nouvelles technologies.

J'ai développé, en support aux Equipes RICOH Nord / Est et Paris les ventes de solutions logicielles et matériels informatiques.

Missions : Analyse, écoute et proposition efficiente aux besoins du client.

Rôles : Qualification, Pilotage de projets et rédactionnel technique.

Nous sommes ainsi devenus acteur incontournable sur notre secteur !

j apprécie les responsabilités et aime me remettre en cause.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Certification ITIL

PRINCE 2

GED Collaborative

Formation informatique

Business Process Management

Business development