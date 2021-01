Michael LOONIS

DOMAINES DE COMPETENCE



Connaissance des métiers de la distribution

* Référencement : Matière et produits finis

* Achats : définition de la collection, commande, réapprovisionnement

* Qualité : contrôle qualité tissu et produit fini. Fiabilité fournisseur

* Back Office : comptabilité fournisseur, gestion de stock, approvisionnement magasin

* Assortiment et réassort

* Logistique :

Maitrise de la chaîne d’approvisionnement.

Maîtrise de l’intégralité de la chaîne logistique au sein des entrepôts

* Relation client, CRM



Informatiques :

Systèmes d’exploitation :Windows toutes versions, MacOS,

Bases de données : AS400, Oracle, SQL

Utilitaires courants : Word, Excel, Access, Visio, Power Point.



Coordination :

Outils : MS Project, Mind Manager





Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

WMS

Reflex

Chef de projet

Logistique

Storeland

Responsable

Organisation

Oracle

Conseil

CRM

Conduite du changement

Management

Direction de projet