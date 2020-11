Michaël RÉANO

"Tirons des leçons du passé. Construisons quelque chose de beau, dont nous pourrons être fiers ! Paix sur terre et sérénité pour les hommes de bonne volonté ! Bonne année à tous. 2017 sera une bonne année ou...



Voilà ce que je prédisais au 1er janvier 2017.



Je me charge de vous aider à développer votre entreprise, vos connaissances, à gérer et former votre personnel.



Je cherche la bonne information qui me poussera à aller voir ailleurs, dès novembre 2020, si l'herbe est plus verte.



Je suis, également, à votre disposition pour tous projets de collaboration en France et à l'international (création d'entreprise, restauration traditionnelle, management restaurant, animations gastronomiques et oenologiques, anglais professionnel, divers...).



Je cherche, vous le comprenez, la possibilité de rebondir et faire quelque chose d'important, qui a du sens.



Vous avez les finances, je vous apporte l'expertise et la main-d'oeuvre. Homme de terrain, j'aspire à retrouver la liberté de travailler et à y prendre du plaisir.



Je propose également aux collègues, formateurs en restauration-oenologie, d'échanger sur nos pratiques professionnelles. Contactez moi. Merci



Ayant effectué une partie de ma carrière (25 ans) comme employé de restaurant (commis, chef de rang) puis agent de maîtrise avec fonction de Maître d'hôtel, je me suis formé à la gestion hôtelière (Greta- Lycée hôtelier de St Quentin en Yvelines) et obtenu mes premiers postes comme Restaurant Manager et Directeur de la restauration à l'étranger (Turquie, Angleterre, Qatar, Maroc).



J'ai fait partie d'une association de sommeliers de 2004 à 2016, parcouru les vignobles français et créé une page Facebook dédiée.



MOF Maître d'hôtel. J'ai enseigné pendant 18 ans comme professeur d'hôtellerie (service & commercialisation). Jeune retraité, j'ai des activités de formateur en restauration (accueil, service en restauration, communication, oenologie, mixologie, anglais, f/valet de chambre...) et de Maître d'hôtel à domicile.