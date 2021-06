Manager motivé disposant de 19 ans dexpérience dans le

Management. Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins

opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les

coûts, daugmenter les revenus et la satisfaction de la clientèle.

Ingénieux et organisé, jai prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des

équipes.