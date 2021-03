Michel ARNOULT

Issu du monde de l'informatique, mon parcours professionnel m'a permis de vivre de l'intérieur de grandes évolutions du domaine de la Retraite. Ayant participé à la création et à la diffusion du Droit à l'Information Retraite, j'ai appris à comprendre les multiples enjeux des organismes gérant la Retraite en France. Immenses ou plus petits, ils ont tous le même objectif : offrir à leurs adhérents des services innovants et de qualité tout en maîtrisant leur budget.

À présent indépendant, je focalise mon activité dans l'assistance et le conseil à l'individu : suivi et reconstitution de carrière, acquisition et valorisation de droits retraite.



Mes compétences :

Conseil

Système d'information

Informatique

Gestion de projet

AMOA

Maîtrise d'ouvrage

MOA

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Métier Retraite