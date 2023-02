Manageur opérationnel dans les domaines de l'Industrie, de la Logistique et de la Distribution, j'ai acquis aussi 14 années d'expérience dans les domaines Qualité / Méthodes / Gestion.



Personne de terrain, je m'adapte facilement à des situations nouvelles, je suis exigent et aime faire preuve d'initiative, notamment en termes d'organisation. Je suis réactif, et orienté performances.



Mes compétences :

Amélioration continue

ISO 900X Standard

SAP

ISO 14001 Standard