Michel BOKOBZA

Spécialiste en Gestion de la Relation Client:

• Plus de 25 ans d'expérience pratique dans les marchés financiers matières premières internationales dans divers rôles de Back-Office au sein de groupes financiers en France et au Royaume-Uni. Approche rigoureuse de travail, avec une excellente attention aux détails, points forts résident dans la formation, la résolution de problèmes ainsi que les relations clients.

• Un engagement indéfectible envers un service à la clientèle, avec la possibilité de construire et de maintenir des relations productives, résoudre des problèmes complexes et fidéliser la clientèle.

• compétences Strategic-relationship/partnership-building - écouter attentivement, de résoudre des problèmes de façon créative, et faire preuve de tact et de diplomatie pour trouver un terrain d'entente et parvenir à des résultats gagnant-gagnant.



Mes compétences :

Gestion de la relation clients