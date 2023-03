Michel BOURIEZ

Expériences multiples en tant que commerçant dans l'habillement, vente dans le secteur des énergies renouvelables, publicité communication etc...

Dernièrement je me suis investit dans un projet de création de surface de jeux couvertes pour enfants de 2 à 12 ans qui est une réussite surtout pour l'investisseur.

Une fois mon projet mené à terme je me suis retrouvé débarqué . Par contre je vais tout faire pour trouver des investisseurs susceptibles d'être intéressé et leur apporter mon expérience pour installer une structure identiques à mon idée de départ en évitant bien sûr certains pièges rencontrer durant cette mise en place. Je suis le concepteur du dossier et j'en détient les tenants et les aboutissants. Pour information c'est une affaire avec excellent rendement le retour sur investissement peut être très rapide. On peut me joindre au 06 25 35 53 37



Mes compétences :

Ecoute