Michel BOUTTIER

SOTEREM m'a permis de renforcer mes compétences bureau d'étude en qualité de dessinateur projeteur et je les en remercie. J'étais dans le cadre de l'ingénierie aéronautique, spatial et nucléaire sur AUTOCAD, CATIA V5 et SOLIDWORKS et je reste ouvert à toute proposition de poste pour accroître mes compétences. Ma mission d'un mois chez MSET m'a permis de me perfectionner à SOLIDWORKS. Compte tenu mes expériences et compétences passées, je peux postuler sur des postes de technicien (merci ATEXIS), formateur, auditeur, dessinateur projeteur. Je suis sérieux, autonome, rigoureux, qui m'implique, qui m'investis, curieux, qui aime la diversité et l'audace. En CDI cher SNDC depuis Janvier 2020



Mes compétences :

MSC Adams

Euclid

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

PHILAUTO AUTOVISION

CATIA V5 Base, EHI ,EHA, EHF, TUBING, PIPING, FTA,

AutoCAD

SolidWorks