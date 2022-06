Michel BRASSARD

Spécialisé en contrôle non-destructifs et plus particulièrement en systèmes automatisés. Mon expérience couvre autant la recherche et développement, la formation, l'installation de systèmes et la fabrication.



Je travaille depuis le début des années 80 en CND. En débutant comme responsable CND Aviation Canadienne et responsable Contrôle Qualité Fournisseurs militaires CND et depuis le milieu des années 90 exclusivement dans le domaine du CND automatisé ultrasons, soit en conventionnel ou en Phased Array.



Mes compétences :

CND

Phased array

Ultrasons

Systèmes embarqués