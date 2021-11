Michel BROUSMICHE

Je suis électro-bobinier en maintenance électrique sur machines tournantes EDF. J'ai aussi de l'expérience sur les bobinages d'alternateurs hydrauliques, aéronautiques, et les moteurs de navire. J'ai travaillé pour Alstom, Cegelec, GE, Jeumont Industries, Technica Industries, Thalés.



Mes compétences :

Utiliser un tour à rouler le cuivre.

Se servir dun pont à boutons.

Former aux échafaudage et élingues. Manipuler des extincteurs.

Microsoft Office.