Michel CHARMASSON

Je mélange philosophie et peinture pour placer mon travail dans un quotidien permanent.



La peinture est mon moyen d’expression, elle me permet de dire avec les couleurs ce que je n’osais dire avec des mots, elle me permet d’exister en donnant corps à des idées que je n’osais revendiquer, elle m’aide à me libérer pour enfin m’assumer.

J’aime la feuille blanche, je l’appréhende comme un espace de liberté, d’expression et de revendications. Je peux y poser ce que je veux et elle garde en elle les secrets de mes confidences.

Je travaille sur le principe du lâcher prise, vite pour que la main ne dénature pas l’esprit et que l’intention soit respectée. J’ai fait du hasard un allié en acceptant mon travail tel qu’il s’offre à moi avec ses imperfections et ses surprises heureuses.

C’est justement au hasard que je dois d’être celui que je suis, c’est dans un étal de couleurs que j’ai découvert que les matières les plus épaisses émergées des plus fluides, qu’à l’image des strates géologiques l’on pouvait raconter des histoires comme autant d’évènements, d’expériences, de rencontres ou d’émotions.

Pour moi la vie n’est que successions d’évènements que l’on empile pour construire notre histoire et j’avais là l’occasion de travailler sur notre affect, de chercher à comprendre comment l’émotion d’une couleur peut se transformer au travers de notre vécu et transcrire notre quotidien au travers du prisme de notre regard.

Pour cela je me suis libéré de mes chaines. J’ai arrêté de courir après une perfection que je n’arrivai pas à atteindre pour donner le meilleur de moi, loin de toutes représentations iconographie pour aller vers une spontanéité colorée.

Depuis je travaille sur le sens de ma démarche et sa mise en forme pour construire mon discours et me donner les moyens d’avancer en allant vers le public et me nourrir de leurs mots.

J’aime à partager et échanger, choses que je tente de provoquer dans ma peinture pour alimenter ma réflexion, rentrer chaque jour un peu plus dans la matière et explorer d’autres modes de formalismes autour d’une peinture sculpture, en cherchant à aller exposer en situation urbaine comme en pleine nature.

Si vivre est compliqué, c’est l’aspect complexe de la vie qui me passionne, la face immergée de nos vies, le sens de nos actes, mais plus encore c’est dans nos contradictions que je trouve mon inspiration.

J’ai choisi de détourner des objets pour me les rendre plus familier et tenter de croire que je suis un homme libre pour aller vers la simplicité non pas par facilité, mais comme une forme d’aboutissement originel.



De passage, j’aime à témoigner tel un acte existentiel. Optimiste par nature, je crois en demain avec la soif de l’ivresse de l’inconnue.



Mes compétences :

Art

Artiste

Autodidacte

Coloriste

Humaniste

Microsoft Project