Passionné par les domaines technologiques, du multimédia et de la formation, je mets ma créativité et mes passions au service du développement de nouvelles approches pédagogiques et technologiques appliquées à la formation, à la formation mixte et au digital learning.



L'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de la formation, l'ergonomie des documents, l'utilisation et la connaissance des réseaux sociaux et le design étant indissociables d'une approche cohérente, efficace et attractive, je m'applique à partager et à mettre mon expérience de la conception de dispositifs de formation au service des utilisateurs.



Michel CHRISTOPHE





Mes compétences :

E-learning

Ingénierie pédagogique

Multimédia/Internet

Sharepoint

Ingénierie

Formation

Consulting

Web

Veille

Learning

Lectora Inspire

Sémiologie de l'image

Articulate Storyline

Photographie

Camtasia

Prise de son

Adobe e-learning & Design suites