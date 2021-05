Michel DAUGUET

En tant que consultant d'Alten, je suis actuellement en mission chez Zodiac Seats France où j'occupe le poste d'Ingénieur Certification Mécanique.



Détails :

Titulaire d’un double diplôme master mécanique des matériaux avancés / ingénieur matériaux de l'Université de Technologie de Troyes. Je me suis spécialisé dans l’organisation d’essai, la caractérisation des matériaux et notamment dans les composites pour l’aérospatiale de par ma dernière expérience.



Mes compétences regroupent :

- les techniques de conception et d’élaboration des matériaux (ex. procédés spéciaux)

- l’organisation d’essais mécaniques : flexion, propagation de fissure, fatigue ; et physico-chimiques (résistance chimique, à l’eau, aux températures extrêmes

- l’établissement de plan d’expérience, de procédures d’essai, de traitement des données et d’interprétation des résultats

- l’optimisation et le prototypage de dispositif ou de procédé

- la rédaction de rapports d’essai et d’analyse technique et économique (ex. état de l’art)

- le management de projet : transfert de connaissance, présentations, synthèse, gestion des coûts, qualité et délai

- la mécanique non linéaire : endommagement, fatigue, rupture, et mécanique des surfaces

- le management environnemental : écoconception, ACV, législation, normes



Après un mois à Liverpool, un semestre à Daejeon (Corée du Sud) et un semestre à Montréal, j’ai pu perfectionner mon anglais et m’immerger dans un contexte international en travaillant avec des personnes de différents horizons. J’ai des bonnes capacités d’analyse. Je suis autonome et je m’implique pleinement dans mes projets.



J’ai un profil volontairement polyvalent avec des compétences multiples qui me permettent de m’adapter à différent secteurs.



Mes compétences :

ACV

Modélisation numérique

Bilan carbone

Matériaux composites

CES Selector

Abaqus

Ms project

Pack office

Mécanique non linéaire

Management de projets

Fatigue

Méthode des éléments finis

Eco-conception