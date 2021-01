Michel FAURE

Je suis depuis 20ans au coeur de lactivité commerciale internationale dentreprises familiales, PME et groupes étrangers principalement sur l'Europe, l'Afrique et l'Asie.

Mon profil de développeur constitue le fil rouge de mon parcours et de ma personnalité. N'hésitez pas à me contacter afin de partager visions, pratiques et astuces techniques et commerciales concernant les équipements et les solutions industrielles (vannes, pompes, agitateurs, ...) ainsi que le développement de leurs applications et de leurs ventes en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Export

Europe

Commerce international

Chine

Afrique

Asie