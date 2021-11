Michel JOSEPH

Titulaire du titre de Psychologue et du Master II Ergonomie Cognitive et Ingénierie Linguistique mention Recherche de l’Université Toulouse – Jean-Jaurès.



Je suis actuellement Doctorant au laboratoire CLLE-LTC de l'Université Toulouse 2 - Jean Jaurès. Mon projet de recherche porte sur les processus motivationnels sous-tendant les apprentissages sur appareils mobiles (m-learning) et les Systèmes Intelligents de Tutorat (Intelligent Tutoring Systems).



Mes compétences :

Sciences Cognitives et Sociales

Méthodologiques

Mécanismes psychologiques

Psychométrie et Statistiques

Rédactionnelles

Ergonomie Cognitive

Techniques d'analyse

Animation de groupes

Techniques de communication

Evaluation Ergonomique

Techniques d'entretien