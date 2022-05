Michel LANDREAU

Les différentes fonctions que j'ai pu exercer me donne une culture industrielle globale. C'est un choix de carrière, le choix de changer de fonction régulièrement. Cette expertise me permet de manager des projets de la phase R&D à la phase industrialisation. J'ai travaillé dans des bureaux d'études, mis en place des process industriels, piloté des validations produit/process, réalisé des ateliers lean, développé une politique d'assurance qualité fournisseur et mené des audits suivant les référentiels médicaux et automobile.



Mes compétences :

Resolution de problèmes

Formateur

Rénovation de maisons