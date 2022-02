Michel MATHIAS

Éducateur spécialisé de formation et fort d'une expérience de 10 ans sur le terrain (prévention, Action Éducative en Milieu Ouvert, enquêtes sociales...), je développe actuellement des séjours éducatifs en montagne.



Résidant à l'île de la Réunion, je propose donc des circuits alliant l'effort physique à la découverte historique, patrimoniale et géologique de l'île. Initialement orienté vers les jeunes en difficulté, ces séjours sont ouverts à tous, curieux et sportifs étant privilégiés.



Mes compétences :

Éducateur

Education