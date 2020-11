Michel TROYA

Http://micheltroya.fr



Indépendant informaticien, spécialisé dans le web (sites et référencement en 1ère page de Google), les logiciels sur mesure et la formation professionnelle en informatique.



SPECIFICITES

Toutes les prestations sont du « sur-mesure » ; c'est moi qui m'adapte à vos besoins, vos disponibilités et non le contraire.



Appartenance à un réseau national d'indépendants permettant de gérer toute taille de projet et trouver le meilleur professionnel pour chaque partie.



PRESTATIONS

- développement de logiciels en 4D - 4eme Dimension et sites web sur mesure, des plus simples à moins de 1000 Eur aux fonctions très évoluées (web 2.0, php-sql avec bases et requêtes complexes)



- logiciel emailing discount le moins cher d'Europe au mail envoyé, même pour les petits volumes avec au choix abonnement ou pack d'emails achetés (10 000 mails = 5 Eur, 100 000 emails = 38 Eur )



- référencement naturel en 1ère page même sur des centaines de millions de pages concurrentes (prix proportionnel à la complexité).



- Formations professionnelles sur mesure, sur site, par séquences de 2h avec suivi sur plusieurs mois de vos cas concrets par contrôle d'écran à distance et téléphone.

Supports personnalisés, écrits et films reproduisant les manipulations.



- conseils pour tester/trouver les outils et logiciels dont vous avez besoin, et éventuellement en développer.



- soutien aux informaticiens en place pour le débogage et la formation sur certains points techniques pointus (avec transmission de méthodes).





CLIENTS

Essentiellement PME-PMI jusqu'à 500 personnes, associations, indépendants et commerçants, particuliers (pour la formation).



Relations sur le moyen et long terme (plusieurs clients de 2 à 8 ans d'ancienneté)





MOBILITE

Basé à Strasbourg, régulièrement à Paris (pas de frais d'hébergement si plusieurs jours).



J'interviens sur toute la France à condition que le temps de travail soit au moins le double du temps de transport.





FACTURATION

Réductions pour les services publics, associations, entreprises sans salariés ou dans leur année de création et particuliers.



Mes compétences :

4D

PHP / MYSQL

Photoshop

Photographie

Formateur

Formation de formateurs

Formation bureautique

Captivate

Word

Excel

Powerpoint

Programmation

Référencement naturel

Emailing