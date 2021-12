Michèle MAZILLY

Astrologue-Tarologue, rédactrice d' horoscopes ou articles spécialisés sur magazine. Auteur de livres sur le Tarot de Marseille et l'Astrologie. Rédactions d' horoscopes mensuels ou hebdomadaires sur des magazines internet ou papier. il m'arrive de participer à des émissions radio et de répondre à des questions directes d'auditeurs sur la Radio LFM.95.5. Rédactions d' articles ciblés sur des aspects planétaires du moment. Prévisions et caractérologie. Conférencière principalement sur l'Astrologie, caractérologie, prévisions personnelles et mondiales.

je donne des cours d'astrologie et tarologie au sein de l'Association "Mieux Comprendre", installe des stages et ateliers sur la France

Auteur du livre "Tarot Express, L'Art de lire l'avenir chez de Vecchi ainsi que Astro-Tarot aux Editions Owen Publishing (une façon simple d'aborder l'Astrologie à travers le Tarot)

Chroniqueuse sur Astr'oh! - Mademoiselle sur le net - les filles du web

interview sur le Magazine Marie France





Mes compétences :

Auteur

Conférencier

Chroniqueuse

Cours

https://michelemazilly.blogspot.com

https://www.astrologie-tarologie-fr.com