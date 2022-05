Michou RASOLOFOMANANA

Expert en marketing avec 16 ans dexpérience en tant que Directrice commerciale et marketing, ensuite Gérante dune filiale dune entreprise multinationale. Sélectionnée parmi les 20 meilleurs stratèges en vente et marketing sur 600 propositions lors dune compétition internationale.

Parcours diversifié au profit de différents secteurs dont laérien, lopérateur mobile, des ONG internationaux, la santé publique etc.

Organisée, intègre, minutieuse et soucieuse daméliorer mes compétences grâce aux nouvelles technologies.