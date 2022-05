Mickaël CANNARELLA

Responsable Commercial & développement chez Sorel Plastiques. Je suis en charge du développement de nouveaux produits et de nouvelles clientèles, ainsi que la gestion d'une clientèle existante. Mon rôle est de développer toutes pièces en injection plastique dans des domaines variés, comme les emballages alimentaires, les pièces techniques dans le chauffage, le sport, le High tech, la P.L.V... Je gère également les principaux outils de communication comme le développement de nouvelles documentations, site internet. J'exerce également une veille technologique dans les domaines de l'emballage, du design, nouvelles technologies et des nouveaux matériaux.

Je suis également prescripteur pour plusieurs types d'achats.

Je peux recruter également certains profils comme des commerciaux spécialisés en B to B ou des indépendants (agent commercial ou VRP multi-cartes) qui recherchent à complétrer leur gamme par une gamme en plastique injecté ou des profils techniques en injection plastique, électro-mécanique ou mécanique.



Mes compétences :

Commerce

Recrutement

Encadrement

Marketing

Management

Comptabilité

Business planning

Commerce B2B

Professionalisme

Plasturgie