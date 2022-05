Mickaël CARDINAL

[Compétences générales]

- Gestion de projet

- Animation d’ateliers fonctionnels et techniques

- Rédaction de spécifications générales, fonctionnelles et techniques

- Formation d’utilisateurs / formateurs

- Formation d’administrateurs / développeurs



[openCRX : http://www.opencrx.org/ ]

- Développement autour de la solution open source OpenCRX

- Extension du modèle (UML)

- Paramétrage

- Personnalisation



[Google Web Toolkit (GWT) : http://code.google.com/intl/fr/webtoolkit/ ]

- Développement d'application GWT

- Utilisation de la librairie Ext GWT de Sencha



[Selligent : http://www.selligent.com ]

- Certifié Niveau 3 : Selligent x@ + Implementation

- Versions 99, 2000, Xi for Windows, Xi for Web, X@, SRM8

- Paramétrage,

- Scripts Client (Javascript)

- Scripts Serveur (Jscript .Net)

- Ecran web dynamique /webdynascreen : Développement avancé

- Selligent AnalytiX

- Selligent Interactive Marketing (SIM) : configuration SIM Link (synchronisation Selligent/SIM), designer, campaigner, manager ... Certifié SIM v5



[Compétences techniques]

- Base de données : Oracle, MySQL, SQL Server 2000/2005/2008(SSIS, SSAS, SSRS), PostgreSQL, SQL, PL/SQL, Transact-SQL.

- Langages : Java, C# .Net, Jscript .Net , HTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, appel Web Services, XML : XQuery, Xpath, XSL

- Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access

- Data Mining / Statistiques : logiciel R, Weka



[Compétences fonctionnelles] : Assurances/IP/Mutuelles

- Avant-vente : Processus Marketing (mailing, emailing, couponing …), Gestion des produits, Gestion des conventions collectives et des accords de branche,

- Vente : SFA (vente directe, vente à distance, prise de rendez-vous), Gestion du courtage, Tarification, Administration des ventes (mise en gestion des propositions),

- Après-vente : Service Client (gestion des demandes et des réclamations clients), Contentieux.



