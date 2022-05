Mickaël CARVALHO

Issu d'une formation en Bts Commerce International, j'ai poursuivi mon apprentissage au sein de l'HECI de St Etienne en Bachelor Responsable de Zone Import/Export. Etudiant en "Master Management International" spécialité European Business Realities, je viens d'obtenir mon Master 2 au sein de l'IAE de Lyon 3.



Fort de plusieurs stages réalisés en France ainsi qu'à l'étranger dans les domaines de l'export mais également du Marketing, je suis par conséquent à la recherche d'un emploi à partir de Septembre 2010 dans ces domaines.



Les connaissances acquises lors de mes expériences antérieures, ma capacité d’adaptation, ma motivation et mon dynamisme, constituent les atouts qui m'aideront à mener à bien mes diverses missions futures. Après un échange académique à l'étranger (Prague, 6 mois), je dispose d'une certaine curiosité, d'une grande ouverture d'esprit et d'un véritable sens du relationnel. Je parle couramment français, portugais, maîtrise anglais et espagnol ainsi que les outils informatiques (Pack Office, Internet, connaissances SAP).



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Export

Import

Import Export

International

Marketing