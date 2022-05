Mickael CASSE

Bonjours , a la recherche d'un poste de commercial , conseiller vendeur , ou même responsable de rayon serait une très belle opportunité pour moi après plus de 5 ans d’expérience dans la vente tout secteur confondu je suis actuellement dans la régions Basse Normandie mais mon souhait principale serait de trouver un poste dans la Sud Ouest de la France pour des raisons personnel plus principalement vers Tarbes , Pau , Biarritz après je peux étudié toutes proposition j'ai des possibilité de pouvoir descendre facilement sur place pour des entretiens préalables ou aussi pour pouvoir effectué des périodes d'essaie rapidement



je me tient a votre disposition pour tout renseignement complémentaire .



Mes compétences :

Management

Facing

Merchandising