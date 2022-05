Mickael CASTEL

Autodidacte passionné et spécialiste de l’énergie, je suis actuellement Attaché technique et commercial sur le secteur grand sud, pour la société Sonnenkraft et ce depuis 2007.

Chargé de l'animation technique auprès d'une clientèle diversifiée, je gère différents points du SAV et de la formation à travers les 55 Départements qui composent mon secteur.



Grace à un bagage technique pointu acquis au long de mon expérience professionnel, je m'occupe entre autre :

- D’actions technique et commerciales permettant le bon développement du secteur.

- D'organisation et d'animation de formation.

- D’assistance prescription auprès de bureau d’étude et de maître d’œuvre .

- D’assistance chantier et mise en place produit.



J'ai aussi à ma charge la gestion d'un secteur commercial composé de 5 départements ( 05/07/26/38/73) ou j'y effectue les tâches suivantes:

- Gestion et développement du portefeuille clients (PME, grands groupes, distribution, prescripteurs).

- Chiffrage, devis, veille commerciale privé et publique : pour toutes les typologies de consultations.



Mes compétences :

Adobe photoshop

Outil informatique

AUTOCAD 2010

Autodidacte