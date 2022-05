Diplômé d'un master 2 de physique orienté dans le domaine de l'optique, des fibres optiques, des lasers et de ses applications. Je suis à la recherche de futurs défis dans ces domaines et à l'écoute d'opportunités où je pourrais apporter mon dynamisme et mes compétences.



Mes compétences :

Open Office

Microsoft Excel

C++

Laser

Optique

Photonique

Rhino3d

Fibre optique

Microsoft Word

Instrumentation

LIBS

AutoCAD

Spectroscopie

Decoupage laser

Autonomie

Travail en équipe