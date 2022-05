Mickael CELLIER

De l'affiche au webmarketing de site Web, en passant par la création d'e-mailing ou de cartes de visite, Je vous accompagne dans tous les aspects de votre communication. Quel que soit votre projet, quel que soit votre budget, nous trouverons ensemble les moyens efficaces de faire passer votre message ...



Vous pensez n'avoir ni le besoin ni les moyens de mettre en place une véritable stratégie de communication multisupports ?... FAUX ! Cette idée reçue ralenti votre développement et vous mets à la traine face à la concurrence. ​De la création de charte graphique au référencement de site web, je vous apporte les conseils nécessaires à la réussite de votre communication.



Centre de formation, prestataire de formations en entreprise ou à domicile vous recherchez un formateur d'expérience dans le domaine de la création et de la communication ? Logiciels professionnels, théories de la communication et du webmarketing, cours pratiques, référencement, réseaux et médias sociaux... Quel que soit votre besoin n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Infographiste

Marketing

Illustration

Graphisme

Infographie

Dessinateur

Dessin

Graphiste

Conception

Création

HTML

CSS 3

Web design

Imprimerie

Adobe Creative Suite

Adobe InDesign