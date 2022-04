Dominique RIGAUD

Bonjour !



Ma passion ? ...



Vous accompagner pour ...



CONCRÉTISER le CHANGEMENT dont VOUS RÊVEZ !



PROFESSIONNEL ou PERSONNEL

vers

Votre PLEINE RÉALISATION !



MAINTENANT !!! ...



Aujourd'hui, VOTRE RÊVE commence à devenir RÉALITÉ ! ...



"Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible ...

C'est la peur d'échouer" Paulo Coelho L'Alchimiste







ENTREPRISES;



Coach professionnelle spécialisée dans la Prévention et la Gestion du Stress en Entreprises, dans le cadre de la Prévention des Risques Psychosociaux, conformément à la responsabilité des dirigeants d'entreprises,

en vertu de la Loi L 4121-1 du code du travail



REPLACER L’ÊTRE HUMAIN AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

C’est UNIFIER enfin

PERFORMANCE et BIEN-ÊTRE !!



APPORTER à VOS ÉQUIPES:



COMPRÉHENSION claire de l'engrenage de la démotivation

LEVER des FREINS: travail commun (et individuel à la demande)

RE-MOTIVATION INDIVIDUELLE et COLLECTIVE



NOUVELLE APPROCHE basée sur la GESTION des ÉMOTIONS ...

CLÉ de tout fonctionnement humain !

MÉTHODE basée sur le RESSENTI



= Apprendre à FONCTIONNER sur de NOUVELLES BASES



GESTION du STRESS

REVALORISATION de SOI

BIEN-ÊTRE au travail



↓ diminution des risques psychosociaux liés au travail

↓ Diminution de l'absentéisme

↓ Coûts indirects

↓Risques juridiques



et



↑ IMAGE de MARQUE de l' ENTREPRISE

↑ AUGMENTATION des RÉSULTATS

↑ AUGMENTATION du CHIFFRE d' AFFAIRE







PARTICULIERS;



Recontacter ce qui vous anime profondément

Oser en faire votre objectif !



Et mettre en place, soutenu par l'accompagnement que je propose, un plan d'actions, pour concrétiser enfin vos aspirations profondes,

Vous réaliser pleinement ... Dans la Joie d’Être !



Au cours de ce cheminement, je vous aiderai à comprendre quels peuvent être vos freins éventuels et les clés pour pouvoir continuer à avancer vers votre réalisation, prendre conscience de vos besoins, vos valeurs, vos talents ...



« Vint un temps où le risque de rester à l’étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d’éclore … »

Anaïs Nin







Mes compétences :

Développement personnel

Gestion du stress

Soins énergétiques de Bien-Être

Accompagnement au changement

Équilibre domaines de vie

Gestion du temps

E.F.T. Emotional Freedom Technic