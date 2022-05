Mickael CHABRY

Mon rôle en tant que consultant Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) est de garantir la sécurité et d'améliorer les conditions de travail des salariés.

J'interviens à l’occasion de travaux à toutes les phases du cycle de vie d’une installation ou d’un ouvrage (construction, maintenance, extension, , démolition, ) sur sites industriels (pétrochimie, sidérurgie, énergie/gaz, pharmaceutique, …).

Je suis amené à :

Analyser les plans de prévention des entreprises extérieures

Préparer la délivrance d’autorisations d’accès et de travail

Réaliser les accueils sécurité et la sensibilisation sécurité des personnels intervenant tout au long de travaux (informations, causeries, flash sécurité, challenge sécurité…)

Réaliser des audits HSE de chantiers, m'assurer du respect des dispositions sécurité par les personnels intervenant

Participer aux réunions d’avancement des travaux et promouvoir les dispositions permettant d’assurer la sécurité au travail

Assurer le suivi des accidents du travail, statistiques sécurité chantier et le reporting sécurité.