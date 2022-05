Mickaël CHAPELEIRO

✔ Après 3 années passées dans le nettoyage industriel en tant que chargé du développement commercial puis directeur d'agence, et 7 années passées antérieurement dans les secteurs industriels et du BTP sur des postes sédentaires, j’envisage désormais de mettre à profit les compétences acquises dans un nouveau projet.



Diplômé d’une Licence en Management des organisations et d'un BTS Commerce International, je souhaiterai utiliser l’expérience gagnée auprès de grands groupes mais aussi d'une PME très dynamique.

J'aimerai continuer à m'épanouir sur un poste de cadre, développer mes compétences commerciales et managériales en utilisant mes capacités à travailler en équipe.

Jeune homme pragmatique, fédérateur et optimiste, j'aime innover et suis souvent force de proposition.



Ouvert à tout domaine d’activité, rapidement autonome et géographiquement mobile jusqu'en métropole lilloise, mes cibles prioritaires gravitent donc autour des activités du « directeur d'agence », « Responsable opérationnel » , « achats-négociation commerciale», « responsable commercial », « Technico-commercial», « Management commercial » ...



Vous avez peut-être vous-même des projets compatibles avec ma recherche … Parlons-en !



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Revit architecture

Adobe Illustrator CS6

Microsoft PowerPoint