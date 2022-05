Mickael CHARBELET

Diamwood, expert en équipement



Basée en France, dans le Nord-Isère,



Diamwood est une société de vente en ligne d'outillage, de machines, et d'équipements divers et variés. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, de la lame de scie circulaire à la machine d'atelier en passant par des gammes de produits comme : le levage, la manutention, la sécurité, le jardin, la fixation, la quincaillerie, l'ameublement, plomberie, chauffage, électricité, Hygiène, EPI, etc...



Expert en équipement, Diamwood est à votre entière disposition pour tout renseignement. Bonne visite sur notre siteArray.



Mes compétences :

Management

Négociation

Vente

Développement commercial