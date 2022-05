Mickaël CHOPLIN

Titulaire d'un master professionnel en ingénierie documentaire, j'ai acqui lors de mes epériences professionnelles, les expériences suivantes :



Gestion documentaire

· Technique : GED / Knowledge management / Records Management

· Secteur d’activité : juridique / technique / ingénierie / qualité

· Définition et mise en place d’un sytème documentaire



Formation au processus documentaire

· Organisation, planification et réalisation

· Création des supports pédogigiques

· Help desk et support utilisateur



Compétences transverses

· Communication (développement et enrichissement



Mes compétences :

GED

Help Desk

Support utilisateur

Formation

Documentum : SDIN - Sérapis

Administrateur fonctionnel

Microsoft Office

support

Oracle Groupware

Microsoft SharePoint

Lotus 1-2-3

Documentum