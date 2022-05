Mickael CHOUFANE

Gérant de la société Les Cosmonotes, spécialisés dans la création de bande son originale, Nous sommes au service des professionnels de l'audiovisuel, des marques et des agences de communication.



Notre société intervient sur tous les supports médias :

Tv, web, radio, documentaire, film institutionnel, court et long métrage, application et jeux mobile.



www.lescosmonotes.fr

Les Cosmonotes : Composition | Identité sonore | Synchronisation | Post-production



Mes compétences :

Proactive Rigoureuse

Assurance

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

créativité

Patience

Relation client

Autonomie professionnelle