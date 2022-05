Romain JAN

Actuellement Senior Account Manager chez Netaffiliation - Groupe kwanko.

Diplomé de Master 2 Digital Marketing & E-Business à l'INSEEC Paris Master & MBA et issu d'une formation Bachelor International en 4 ans au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle (dont 1 an à l'université Hva-HEs Amsterdam (Doube Degree IBMS program) et 1 an de Stage de 6mois à Barcelone)



Je cherche à étendre mon réseau et partager mes compétences dans le secteur du Digital avec les professionnels du web, du marketing et de la communication.



Passionné par le web et la gestion relation client, je cherche à m'orienter vers des missions stratégiques en fidélisation client via les leviers d'acquisition de trafic.



Mes compétences :

Communication

E-Business

Events Management

Account Executive

Affiliate manager

Affiliation

PRM

Acquisition de trafic

eCRM

Email marketing

Microsoft Excel

Marketing