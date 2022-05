Mickael COLLART

Comédien professionnel, mon expèrience m'a fait travaillé au théâtre , cinéma, spectacle vivant, publicité, internet, télévision et j'interviens dans différents milieux professionnels (Éducation nationale, industrie, relations publiques, évènementiel, télé-communication, ressources humaines)

Je aussi propose des formations à la communication grâce aux outils de l'acteur

Vous pouvez découvrir ma bande demo sur ce lien

https://www.youtube.com/watch?v=gf0qbz6rjTA&feature=youtu.be



Je dirige aussi deux chaîne sur YOUTUBE

- Une chaîne dédiée aux talents du web PARANORMAL WEB composée de fictions, interviews, making of, bêtisiers ou podcast

https://www.youtube.com/channel/UCVhZiwKU5D7t8eZntxiT9QQ

- Une chaîne de bien-être et santé au naturel informative et ludique PHYSIO INTO ET REGENERATION dont je suis auteur et présentateur

https://www.youtube.com/watch?v=xi27l4uMECA



CONTACTER MOI pour tout projet de mise en scène, réalisation, écriture, acting ou coaching d'acteur

