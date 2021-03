Mickaël COMBEAU

QSE - Qu'est-ce que ça veut dire ?

Qualité Sécurité Environnement - QQOQCP ? #Encoreunacronyme #QSE, #QQOQCP. Bref, n’abusons pas de votre temps, le QQOQCP est un outil simple qui permet de décrire exhaustivement toute situation nécessitant une recherche de solutions.



Qui ?

Ce n’est pas l’affaire d’un seul homme, c’est l’affaire de tous ! Alors, FÉDÉRONS !



Quoi ?

Les attentes des parties intéressées sont de plus en plus fortes dans ces trois domaines, les conditions d'organisation qui permettent de piloter la satisfaction du client, la santé/sécurité des collaborateurs et des tiers, et la préservation de l'environnement sont des éléments-clés à prendre en considération dès la phase projet afin de garantir la continuité et le développement des activités de votre entreprise.



Où ? Pourquoi ?

Passionné par la Technique et l’Innovation, j’occupe depuis juillet 2018 le poste de Responsable QSE au sein de la Direction Opérationnelle Est du Groupe Sogetrel (Leader des solutions télécoms, RIP, Sûreté IP et Smart Cities). Dernièrement, j’ai travaillé pendant près de dix ans au sein du Groupe Transdev (Réseau Stan – Contrat de DSP pour le compte de la Métropole du Grand Nancy) où j'ai occupé le poste d'Ingénieur QSE/Sécurité Transports Guidés. Avant de rejoindre le monde du transport, j'ai pu exercer pendant près de trois années dans l'industrie du luxe (Cristalleries de Baccarat) en tant que Coordinateur Sécurité/Environnement, entreprise pour laquelle j'avais en charge la mise en conformité au regard de la règlementation REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals Products), ainsi que l'évaluation du risque chimique du site classé ICPE soumis à autorisation (réduction de 40% des agents chimiques dangereux identifiés comme étant CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique).



Quand ? Comment ?

Vous souhaitez plus d'informations dans ces domaines, alors, n'hésitez plus, contactez moi :



Mail : mickael.combeau@gmail.com

Tél : +33 (0)6 77 95 85 68

CV téléchargeable ici : http://www.box.net/shared/shlorgoxld



Mes compétences :

QSE

RISQUES PROFESSIONNELS

IPRP

REACH

FORMATION

MAINTENANCE

AUDIT, CONSEIL

TRAMWAY, BHNS