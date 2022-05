Mickaël CONTRERAS

Atouts

:

- Expérience en management d’équipe,

- Compétences portail d’entreprise et MES.



Réalisations personnelles :

- Applications mobiles publiées sur play store Android (Enigm, EnigmOn, Pic it !).



Compétences techniques :

- Langages : Web et java

- Industrialisation des sources : Hudson, Nexus, Archiva, Maven, SVN.

- Business Intelligence : Birt, Business Object.

- Business Process Management : Bonita, Intalio.



Mes compétences :

AJAX

Android

Archiva

Birt

Bonita

BPMN

Business

Business Object

CSS

css html

Développement mobile

Développement mobile android

HTML

Hudson

J2e

J2ME

J2SE

JBoss

LDAP

Maven2

Merise

Mobile

MySQL

Oracle

PHP

PostgreSQL

SVN

Tomcat

UML

XML

XUL

MES